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Происшествия 26 июня 2025 14:56

Посредник во взятках заведующему кафедры НЧИ КФУ выслушал приговор

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Набережночелнинский горсуд вынес приговор гражданину Абдулаеву. Его признали виновным в посредничестве во взяточничестве.

Как сообщает пресс-служба суда, Абдулаев передавал взятки в значительном размере заведующему кафедрой экономической теории и экономической политики Экономического отделения Набережночелнинского института (филиала) КФУ. Уголовное дело включает в себя четыре эпизода взяток.

Суд определил для Абдулаева наказание в виде условного лишения свободы сроком на один год и шесть месяцев с испытательным сроком в два года, а также обязал его выполнять определенные обязательства в течение этого периода. Приговор в законную силу не вступил.

#суд #взятка
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