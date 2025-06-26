Посредник во взятках заведующему кафедры НЧИ КФУ выслушал приговор

Набережночелнинский горсуд вынес приговор гражданину Абдулаеву. Его признали виновным в посредничестве во взяточничестве.

Как сообщает пресс-служба суда, Абдулаев передавал взятки в значительном размере заведующему кафедрой экономической теории и экономической политики Экономического отделения Набережночелнинского института (филиала) КФУ. Уголовное дело включает в себя четыре эпизода взяток.

Суд определил для Абдулаева наказание в виде условного лишения свободы сроком на один год и шесть месяцев с испытательным сроком в два года, а также обязал его выполнять определенные обязательства в течение этого периода. Приговор в законную силу не вступил.