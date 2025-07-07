Экс-директор «Управления Нижне-Камского водохранилища» получил условный срок за взятки

В Татарстане суд вынес приговор 60-летнему бывшему директору ФГБУ «Управление эксплуатации Нижне-Камского водохранилища». Его признали виновным по статьям «Получение взятки» и «Мошенничество».

Как сообщает прокуратура Татарстана, с 2016 по 2020 год мужчина получил более 3,5 млн рублей взятки от директора фирмы «ЧОП «Патрон». За это он обеспечивал компании беспрепятственное участие в аукционах, проводимых ФГУ «УЭНКВ». Он не проверял документы должным образом и не контролировал исполнение контрактов.

«Татар-информ» рассказывал, что мужчина заключил договор с руководителем ЧОПа на круглосуточную охрану защитной дамбы Старо-Татышевской сельхознизины, а также территории Актанышского производственного участка водохранилища.

Суд назначил ему 4 года условно с испытательным сроком на 5 лет, а также штраф в размере 5 миллионов рублей. Кроме того, ему запретили занимать должности с организационными и управленческими функциями на государственной службе в течение 10 лет.

Приговор суда не вступил в законную силу.