Экс-директора «Управления Нижне-Камского водохранилища» будут судить по делу о взятках

В суд в Татарстане направлено уголовное дело в отношении 57-летнего бывшего директора ФГУ «Управление эксплуатации Нижне-Камского водохранилища», обвиняемого в получении взятки, мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями, сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

Следствие полагает, что обвиняемый заключил договор с руководителем ЧОПа на круглосуточную охрану защитной дамбы Старо-Татышевской сельхознизины, а также территории Актанышского производственного участка водохранилища. С 2018 по 2020 глава охранного предприятия вносил в документы ложные сведения о количестве охранников на объекте. В результате ЧОПу незаконно начислили 6,6 млн рублей. Кроме того, руководитель управления не проверял документы охранного предприятия, которые они предоставляли для участия в тендере. За это он получил порядка 3,5 млн рублей.

Выявить преступную схему удалось благодаря совместной работе сотрудников СУ СКР по Республике Татарстан и УЭБиПК МВД по РТ.

Своей вины мужчина не признал. На время следствия он был помещен под стражу.

Стоит отметить, что в отношении мужчины продолжается расследование уголовного дела по факту получения взяток от подчиненных на сумму более 620 тыс. рублей.

