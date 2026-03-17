Общество 17 марта 2026 19:02

Экс-директор Казанского авиазавода возглавил ТАНТК им. Бериева

Экс-директор Казанского авиазавода возглавил ТАНТК им. Бериева
Фото: t.me/uac_ru

Бывший директор Казанского авиазавода Николай Савицких стал новым управляющим директором Таганрогского авиационного научно-технического комплекса им. Г.М. Бериева, входящего в ПАО «ОАК» Госкорпорации Ростех. Об этом сообщили в пресс-службе корпорации. Коллектив предприятия ему представил генеральный директор ОАК Вадим Бадеха.

Перед Савицких поставлены задачи по стабилизации финансово-экономического состояния предприятия, реализации промышленных программ, развитию и модернизации производственного комплекса, сохранению конструкторских компетенций и укреплению кадрового потенциала.

ТАНТК им. Бериева выпускает самолеты-амфибии Бе-200ЧС и специализированные авиационные комплексы. Предприятие объединяет опытно-конструкторское бюро и серийное производство и является одним из крупнейших в области гидроавиастроения.

Ранее Николай Савицких возглавлял Казанский авиационный завод имени Горбунова – филиал АО «Туполев», он покинул должность в 2024 году.

Савицких Николай Владимирович
Савицких Николай Владимирович
Экс-директор Казанского авиационного завода им.С.П.Горбунова

Родился 5 апреля 1960 года в Белгородской области.

Окончил в 1989 году Ростовский государственный университет по специальности «экономическая теория», в 2004 году – Южный федеральный университет по специальности «самолетостроение и вертолетостроение».

С 1977 по 1991 год работал слесарем-сборщиком, старшим инженером, начальником бюро производственного планирования, начальником лаборатории на Таганрогском авиационном заводе им.Дмитрова. Два года был главным экономистом АО ПТСБ. С 1993 по 2001 год работал в коммерческих структурах.

В 2001–2007 годах был исполнительным директором, генеральным директором ОАО «ТАВИА». Затем. Течение года занимал должность исполнительного директора ООО «АВИАКОР — Самарский авиазавод». С 2009 по 2011 год был директором ООО «РПИ». В 2011–2013 годах работал директором дирекции программ специальной авиации ОАО «ОАК». В декабре 2013 года назначен директором Казанского авиационного завода им. С.П. Горбунова – филиала ПАО «Туполев».

С 2016 по 2024 год – первый заместитель генерального директора — директор Казанского авиационного завода им.С.П. Горбунова – филиала ПАО «Туполев».

В сентябре 2019 года избирался депутатом Государственного совета РТ шестого созыва.

Награжден медалью «За доблестный труд». Имеет ряд государственных и республиканских наград.

Фарид Мухаметшин избран Почетным Председателем Государственного Совета РТ

Фарид Мухаметшин избран Почетным Председателем Государственного Совета РТ

Фарид Мухаметшин: «Решение о сложении полномочий было обдуманным и взвешенным»

Фарид Мухаметшин: «Решение о сложении полномочий было обдуманным и взвешенным»

