Экс-директор Казанского авиазавода возглавил ТАНТК им. Бериева

Бывший директор Казанского авиазавода Николай Савицких стал новым управляющим директором Таганрогского авиационного научно-технического комплекса им. Г.М. Бериева, входящего в ПАО «ОАК» Госкорпорации Ростех. Об этом сообщили в пресс-службе корпорации. Коллектив предприятия ему представил генеральный директор ОАК Вадим Бадеха.

Перед Савицких поставлены задачи по стабилизации финансово-экономического состояния предприятия, реализации промышленных программ, развитию и модернизации производственного комплекса, сохранению конструкторских компетенций и укреплению кадрового потенциала.

ТАНТК им. Бериева выпускает самолеты-амфибии Бе-200ЧС и специализированные авиационные комплексы. Предприятие объединяет опытно-конструкторское бюро и серийное производство и является одним из крупнейших в области гидроавиастроения.

Ранее Николай Савицких возглавлял Казанский авиационный завод имени Горбунова – филиал АО «Туполев», он покинул должность в 2024 году.