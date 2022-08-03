Экс-директор Академии «Рубина»: «С приходом в клуб Бердыева, оставаться не имело смысла»

Бывший директор Академии «Рубина» Нияз Акбаров, ныне работающий в подмосковных «Химках», поделился подробностями ухода из казанского клуба. По словам специалиста, решающим фактором в данном решении стало возвращение в клуб Курбана Бердыева.

«Почему в свое время принял решение уйти из «Рубина»? Я не уходил. Просто с очередным приходом в клуб Курбана Бердыева были созданы такие условия, что оставаться в Академии не имело смысла. Он всегда работает в связке со своим давним другом Иваном Данильянцем, который прежде как раз был директором Академии, и было очевидно, что место директора рано или поздно будет занято им», – заявил Акбаров корреспонденту «Татар-информа».

Кроме того, Акбаров добавил, что в тот момент людей из «Рубина» убирали не по профессиональным качествам.

«Да. Были еще люди. Но должен сказать, что людей убирали точно не по профессиональным качествам. Хотя это и нормальная практика, приход нового тренера – это всегда смена состава. Тем более девиз Бердыева: «Кто не с ним – тот против него». Я и многие другие, кто ушел, не являлись частью его команды», – подчеркнул футбольный тренер.

Напомним, Акбаров руководил Академией казанского «Рубина» в период с 2012 по 2017 год. Ранее спортивная редакция «Татар-информа» опубликовала интервью со специалистом, в котором он подробно рассказал о причинах вылета «Рубина» из РПЛ и обо всех интригах в работе с молодежью в казанском клубе.