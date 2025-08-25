Экс-депутата Казгордумы Рушанию Бильгильдееву отправили в СИЗО

Советский райсуд Казани заключил под стражу бывшего депутата Казгордумы Рушанию Бильгильдееву. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе суда. В отношении экс-депутата возбудили новое уголовное дело о посредничестве во взяточничестве.

Рушания Бильгильдеева проведет в СИЗО два месяца, указали в суде.

Отметим, что первое уголовное дело в отношении экс-депутата Казгордумы рассматривают в Вахитовском суде Казани. Ее обвиняют в 11 эпизодах мошенничества в крупном и особо крупном размерах.

Бильгильдеева была учредителем агентства недвижимости «Пассаж», которое специализировалось на продаже земельных участков и предоставляло гарантии подключения инженерных коммуникаций, включая водопровод, газ и электроэнергию.

Однако, по версии следователей, покупателям земли приходилось самостоятельно оплачивать прокладку коммуникаций, так как агентство не исполнило свои обещания. Кроме того, некоторые покупатели вообще не получили приобретенную недвижимость. Всего по делу проходят 136 потерпевших, общая сумма ущерба составляет около 38,3 млн рублей.