Экс-аналитик «Рубина» Васюхин будет работать в Азербайджане в штабе Мурада Мусаева
Бывший аналитик «Рубина» Никита Васюхин перешел в азербайджанский «Сабах». Об этом сообщает пресс-служба «Акрона», бывшего клуба специалиста.
Стоит отметить, что главным тренером «Сабаха» является российский наставник Мурад Мусаев. Васюхин войдет в его штаб.
Сообщается, что несмотря на свой уход, Никита продолжит сотрудничество с клубом из Тольятти по ряду проектов.
Никита Васюхин является одним из сильнейших аналитиков в российском футболе. Помимо «Рубина» он также возглавлял аналитический отдел питерского «Зенита».
Напомним, ранее стало известно, что бывший легионер «Рубина» Рочина обвиняется в изнасиловании.