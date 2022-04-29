Экс-аналитик «Рубина» Васюхин будет работать в Азербайджане в штабе Мурада Мусаева

Бывший аналитик «Рубина» Никита Васюхин перешел в азербайджанский «Сабах». Об этом сообщает пресс-служба «Акрона», бывшего клуба специалиста.

Стоит отметить, что главным тренером «Сабаха» является российский наставник Мурад Мусаев. Васюхин войдет в его штаб.

Сообщается, что несмотря на свой уход, Никита продолжит сотрудничество с клубом из Тольятти по ряду проектов.

Никита Васюхин является одним из сильнейших аналитиков в российском футболе. Помимо «Рубина» он также возглавлял аналитический отдел питерского «Зенита».

Напомним, ранее стало известно, что бывший легионер «Рубина» Рочина обвиняется в изнасиловании.