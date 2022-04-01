Экс-аналитик «Рубина»: «В России есть игроки, которые могли бы играть в клубах топ-5 лиг»

Бывший аналитик «Рубина» Никита Васюхин прокомментировал проблемы и сложности, которые испытывает российский футбол в данный момент.

По словам специалиста, если российские футболисты из-за сложной экономической ситуации начнут зарабатывать меньше, то не исключен их отток в европейские чемпионаты.

«Понятно, что среди российских игроков есть небольшая группа, которая могла бы играть в клубах из середины и низшей части таблицы чемпионатов первой пятерки. Большая группа, кто мог бы играть в Португалии, Нидерландах, Бельгии и так далее. Всё зависит от двух факторов: более высокие зарплаты в Европе плюс готовность этих стран выдавать рабочие визы российским игрокам. Слышал, что в той же Чехии сейчас это делают неохотно», — цитирует Васюхина Metaratings.

Ранее стало известно, что экс-полузащитник казанского «Рубина» Хвича Кварацхелия подписал контракт с клубом «Динамо-Батуми». Спортивный директор грузин заявил, что Хвича больше не вернется в казанский клуб.