Экосемья из Татарстана провела акцию по зарыблению реки Холодной форелью

Экологический проект по зарыблению двух рек Татарстана — Холодной и Мензели — успешно реализует на протяжении последних лет экосемья из Сармановского района Татарстана. Раньше активисты закупали мальков карасей и окуней, а в этом году выбрали более редкую рыбу.

«Этой весной были закуплены мальки разных видов, в том числе форели и сазана, на деньги, полученные взамен сданного металлолома», — сообщил «Татар-информу» глава семейства Ильнур Ханнанов.

Он вместе со своей супругой и двумя детьми регулярно собирает и сдает металлолом и макулатуру, а вырученные средства направляет на защиту экологии. В этом году четырех форелей активисты привезли из рыбного хозяйства в Лениногорске и выпустили в реку Холодную. Еще двух сазанов выпустили в Мензелю.

«Возле нашей деревни протекает две реки. Холодная более чистая и подходит для форели, а Мензеля — более теплая и подходит для карасей. Мы хотим обогатить фауну нашей реки», — поясняет Ильнур Ханнанов.

По словам юного экоблогера, еще ее семья выпускает в реки мальков красноперок, толстолобика и сазана.

«Сейчас у многих мания денег, но не все знают, как можно заработать на мусоре, сдавая вторсырье. Я от этого особо не разбогатею, но зато приношу пользу родному краю», — подытоживает Ханнанов.

Подробнее о проектах экосемьи, победившей на конкурсе «Эковесна» в 2024 году, читайте в материале «Татар-информа» — Экосемья из Татарстана: «Собрали макулатуру, отправили бойцам СВО квадрокоптер».