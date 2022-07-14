В Челнах проведение госзакупок позволило сэкономить бюджету 67 млн рублей

За первые шесть месяцев 2022 года в Набережных Челнах проведено свыше 4 тыс. закупок для местных заказчиков. Общий объем закупок составил 2,2 млрд рублей, а сумма, сэкономленная по результатам торгов, – 67 млн рублей. Об этом на пресс-конференции доложил начальник отдела муниципального заказа Марсель Хайрутдинов.

По его словам, доля малого и среднего предпринимательства составила 70% от общего объема размещенных заказов. Основная доля контрактов — 85% — заключены с местными компаниями.

«Бюджет по-прежнему является самым надежным плательщиком. Сейчас торги объявить невозможно без денежного обеспечения под конкретную закупку. Сроки оплаты по муниципальным контрактам всего семь рабочих дней. Госзакупки сейчас наиболее привлекательны для поставщиков. Никто, кроме государственных заказчиков, не предлагает такие условия», — отметил Марсель Хайрутдинов, добавив, что в прошлом году было проведено 9 тыс. торгов на сумму 5 млрд рублей.

На территории Автограда закупочную деятельность осуществляет 292 муниципальных заказчика, из них 278 учреждений социальной сферы, 12 унитарных предприятий, одно акционерное общество и одно с ограниченной ответственностью.

В 2021 году система закупок в Набережных Челнах сэкономила городскому бюджету более 133 млн рублей, о чем ранее сообщал «Татар-информ».