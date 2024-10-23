Экономист указал на выгоду Турции от сближения с БРИКС

Турция пошла на сближение с БРИКС, основываясь на своих национальных экономических интересах. Такое мнение в интервью «Татар-информу» выразил кандидат экономических наук Михаил Беляев.

«У Турции прямой интерес связываться именно с теми, кто идет вперед. Запад при всей его привлекательности, технологической и прочей – это все-таки уже насыщенные рынки. Там свое участие найти достаточно сложно. А вот в странах Глобального Юга или на Востоке, где свободного рынка очень много, это будет куда проще. Здесь для Турции самое перспективное движение», – сказал Беляев.

По его словам, в БРИКС для Турции «экономический интерес просматривается просто на поверхности».

«Мы видим, что Турцию не принимают в ЕС, ее в предбаннике держат уже почти 30 лет. И в ближайшее время ее туда и пускать, насколько я понимаю, не собираются. И даже если Турция, предположим, войдет в ЕС, что она там получит? Турция-то, если уж так напрямую говорить, обладает сверхконкурентоспособной продукцией? А на Востоке она получает огромный рынок», – добавил эксперт.

Ранее сообщалось, что Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в Казань для участия в саммите БРИКС.