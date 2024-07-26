Экономист: Строительство частных домов в России с 1 августа подорожает

С 1 августа построить частный дом будет стоить дороже на 5-10%. Так считает директор института экономики и финансов ГУУ, профессор Галина Сорокина, чьи слова приводит «Прайм».

Причина в том, что с первого числа последнего летнего месяца начнет действовать новый национальный стандарт «зеленого» индивидуального жилищного строительства (ИЖС). В новый стандарт включат 45 критериев, которые будут объединены в 8 категорий: архитектура, экологическая безопасность и организация участка, инфраструктура; организация и управление строительством. Оценивать также начнут комфорт и качество внутренней среды, энергоэффективность и атмосферу, инжиниринг, благоустройство и утилизацию отходов.

Внедрили новые стандарты по причине роста объемов выдачи семейной ипотеки на ИЖС. С помощью нововведений клиентов и банки хотят защитить от некачественных услуг строителей. По словам эксперта, на данный момент решение «соблюдать или не соблюдать» эти правила застройщики принимают добровольно. Когда же новые нормы вступят в силу, их придется соблюдать в обязательном порядке, особенно тем, кто рассчитывает на клиентов с ипотекой.

Сорокина отметила, что хоть строительство и станет дороже, но в последствии при эксплуатации экономия будет более существенной – от 50 до 60%. Также с рынка уйдут недобросовестные застройщики, которые строят дома из дешевых и некачественных материалов.

Отметим, что в спрос на ИЖС с эскроу по обновленной госпрограмме «Семейная ипотека» за последние две недели вырос в два раза. Причем Татарстан оказался среди регионов, где зафиксировали самый высокий интерес к этой программе.