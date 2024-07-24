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Татарстан попал в топ регионов, где самый высокий спрос на ИЖС с эскроу
Татарстан оказался среди регионов, где зафиксировали наибольший спрос на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) с эскроу по обновленной госпрограмме «Семейная ипотека». Также высокий интерес к такой ипотеке проявили семьи с детьми из Москвы, Ростовской области, Краснодарского края и Тюменской области, пишет ТАСС.
Интересно, что в целом в России спрос на такую программу за последние две недели вырос в два раза. За эти 14 дней за такими кредитами обратились свыше 600 семей, а объем запрошенных сумм превысил 4 млрд рублей, следует из статистики банка ДОМ.РФ.
Напомним, процентная ставка по «Семейной ипотеке» составляет 6%. Оформить кредит на ИЖС с применением эскроу можно в любом регионе России. Кредит с такой ставкой может получить семья с ребенком до шести лет и семьи с двумя и более несовершеннолетними детьми.
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