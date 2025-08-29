Экономист Разуваев рассказал, как правильно копить деньги

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Откладывать деньги необходимо, как только вы получили зарплату. Эти средства стоит размещать на банковском депозите, сообщил «Татар-информу» член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев.

«В теории принято откладывать 10% от заработка. Эти деньги вы размещаете на депозите в банке и формируете тем самым для себя некую резервную сумму на всякий случай, которая выручит вас, если что-то случится», – сказал собеседник агентства.

При наличии определенного запаса денег можно часть из них или уже ваши следующие накопления начинать вкладывать в различные инструменты, формируя для себя дополнительные источники дохода, добавил эксперт.

«Начинать можно уже с маленьких сумм, например, вложить 50 тыс. рублей в акции. Главное на старте – набраться опыта, руку набить. Можно разделить свои накопления на три части: часть хранить на депозите, часть – в акциях и часть – в золоте», – добавил Разуваев.

Он подчеркнул, что дополнительные источники дохода создавать необходимо. Такие активы очень помогут человеку, например, при выходе на пенсию.

«Чем раньше у вас появится опыт инвестирования, тем лучше и тем больше вы успеете создать активов, которые будут приносить вам дополнительный доход. Такие инструменты очень помогут, например, на пенсии», – резюмировал спикер.