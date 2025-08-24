Экономист Беляев дал советы по избавлению от долгов

Чтобы быстрее избавиться от долгов, необходимо в первую очередь внимательно проанализировать собственные расходы и постараться сократить их. Об этом «Татар-информу» сообщил финансовый аналитик Михаил Беляев.

«Второе, но оно не мешает первому, попробовать найти дополнительный заработок. Из этих заработанных денег впоследствии выплачивать долги», – отметил собеседник агентства.

Еще одним вариантом эксперт назвал возможность договориться с кредитором о рассрочке – выплачивать долг не сразу целиком, а частями в течение определенного периода.

По словам аналитика, полезным шагом также может стать продажа ненужных вещей.

«Можно продать некоторые вещи, которые вам в данный момент не очень нужны или которыми вы практически не пользуетесь, и они для вас становятся неким обременением», – пояснил Беляев. Он добавил, что после погашения долгов такие предметы всегда можно приобрести вновь, уже более новые.

Кроме того, существует и радикальный вариант – оформление личного банкротства.

«Однако эта процедура непростая. Во-первых, она требует определенных денег, а во-вторых, она предполагает, что вам нужно будет отдать какое-то имущество. То есть, потери какие-то будут», – резюмировал Беляев.