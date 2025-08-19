news_header_top
Общество 19 августа 2025 16:00

Экономист рассказала, что уровень дохода для счастья зависит от региона и возраста

По данным ВЦИОМ, для ощущения счастья среднестатистическому россиянину достаточно дохода в 227 тысяч рублей в месяц – это примерно в 2,5 раза выше средней зарплаты по стране. Экономист и эксперт по личным финансам Ольга Чурилова отметила, что одним из главных факторов является регион проживания, так как уровень цен на жилье, продукты и услуги существенно различается. Ее слова приводит «Радио 1».

Она добавила, что потребности зависят и от возраста: молодежи нужны дополнительные средства на стартовый капитал и ипотеку, в то время как пенсионеры чаще концентрируются на базовых нуждах и здоровье.

По словам эксперта, на восприятие достатка также влияет инфляция, так как рост цен напрямую повышает планку «суммы счастья». Кроме того, важным фактором Чурилова назвала социальное сравнение: жители сел чаще ориентируются на доходы соседей с аналогичным уровнем заработка, а в крупных городах возникает стремление соответствовать более высокому уровню потребления.

