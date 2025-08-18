ВЦИОМ: Для счастья россиянам требуется почти 227 тыс. рублей в месяц

Для ощущения счастья и удовлетворенности своим достатком россиянам необходим ежемесячный доход почти в 227 тыс. рублей. Такие данные приведены в результатах опроса аналитического центра ВЦИОМ, сообщает ТАСС.

В исследовании отмечается, что вопреки популярной фразе о том, что счастье не в деньгах, россияне легко назвали сумму, которая сделала бы их счастливыми, – 226 921 рубль в месяц, что примерно в 2,5 раза превышает среднюю зарплату. За последние восемь лет запросы граждан к «счастливому доходу» удвоились: в 2017 году для ощущения счастья достаточно было в среднем 109 тыс. рублей в месяц.

Наибольшие ожидания по доходам показали миллениалы (рожденные в 1982–2000 годах) и жители мегаполисов – их запросы составляют 300–470 тыс. рублей и почти 700 тыс. рублей соответственно. Старшему поколению (рожденным до 1967 года) достаточно 58–128 тыс. рублей, а жителям сельских поселений – 116 тыс. рублей.

Эксперт ВЦИОМ Алексей Ручин пояснил, что размер дохода, необходимого для счастья, отражает ценовую оценку различных аспектов жизни, приоритетов и потребностей граждан в условиях текущего уровня цен.

Опрос «ВЦИОМ-Спутник» был проведен 12 июля по телефону; в нем участвовали 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет.