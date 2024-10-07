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Экономист рассказал, стоит ли инвестировать в драгметаллы
Вкладываться в драгоценные металлы с целью получения прибыли следует лишь на долгосрочную перспективу. Об этом «Татар-информу» рассказал кандидат экономических наук Михаил Беляев.
«Котировки металла все время растут, но вложения в металл стоит рассматривать только в долгосрочной перспективе. Если мы взглянем на кривую изменений цены золота, то увидим, что постепенно его стоимость растет, но по пути цена испытывает и падения, и подъемы, и все зависит на каком этапе мы его покупаем», – сказал эксперт.
На краткосрочную перспективу вклад в драгметаллы несет в себе некоторые риски, поэтому человек на этом может не только ничего не заработать, но даже оказаться в убытке, добавил он.
Ранее Беляев назвал самую выгодную для сбережений валюту.
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