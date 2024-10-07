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Названа самая выгодная для сбережений валюта
В настоящее время в России выгоднее хранить свои сбережения в рублях. Об этом «Татар-информу» рассказал кандидат экономических наук Михаил Беляев.
«Для неискушенных вкладчиков, которые не предполагают вклады на длительный срок, выгоднее, чем вложение в рублях в банке, инвестиций нет. К тому же, если вкладывать все это на короткий срок, то создается впечатление, что деньги находятся под вашим контролем», – сказал Беляев.
Также, по его словам, краткосрочные вклады в банке еще и безопасны, если грамотно распорядиться своими средствами.
«Если сумма менее 1,4 млн рублей, то она страхуется в Агентстве по страхованию вкладов. И даже если у банка будет отозвана лицензия, то эти деньги вернут. Если у вас денег больше, вы можете выбрать два банка, три и более, но так, чтобы в каждом из них было не более 1,4 млн рублей», – добавил спикер.
Экономист не рекомендует вкладываться в иностранные валюты, если в этом нет острой необходимости.
«Вложения в иностранную валюту сейчас абсолютно бессмысленны, если вам не нужно ездить за рубеж. Доход рублевый в банке перекрывает курсовые колебания», – отметил эксперт.
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