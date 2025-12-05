Экономист рассказал, кто выиграет от снятия лимитов на перевод валюты за рубеж

Кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин сообщил «Татар-информу», кто выиграет от снятия ограничений на денежные переводы за рубеж для россиян и дружественных стран. Нововведение начнет действовать с 8 декабря.

«Думаю, что это нововведение будет полезно для тех россиян, кому в силу объективных причин необходимо делать переводы в больших суммах, чем установлено сейчас», – сказал Балынин.

Он напомнил, что до отмены ограничений россияне и физические лица – нерезиденты из дружественных стран могут в течение месяца перевести на любые счета в зарубежных банках не более 1 млн долларов США или эквивалент в другой иностранной валюте. Второе ограничение – лимиты на перечисления через системы денежных переводов – за месяц не более 10 тыс. долларов США или эквивалент в другой иностранной валюте. Суммы переводов определяются по официальному курсу иностранных валют к рублю на дату получения банком поручения об операции.

«Мы видим, что даже сейчас действуют достаточно высокие лимиты. Поэтому, на мой взгляд, снятие указанных ограничений будет полезно тем физическим лицам, кто осуществляет в России предпринимательскую деятельность. Соответственно, увеличатся возможности для сотрудничества с коллегами из дружественных стран, что положительно отразится и на экономическом росте в Российской Федерации, и в дружественных странах», – считает Балынин.