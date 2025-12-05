news_header_top
Экономика 5 декабря 2025 16:44

Экономист Колташов спрогнозировал, что будет с выводом денег в недружественные страны

Экономист Василий Колташов считает, что денежные переводы россиянами в недружественные страны будет по-прежнему сложно осуществлять. Об этом он сказал «Татар-информу».

«Увеличение расчетов во внешней торговле в рублях до более чем половины всех расчетов, то есть удаление западных валют – все это позволяет Центральному банку России действовать в более мягком режиме. Даже гражданам недружественных стран позволено выводить из России деньги в размере заработной платы. Не очень представляю пока, как они будут это делать, но очевидно через третьи страны», – прокомментировал экономист.

Сегодня стало известно, что Центробанк РФ с 8 декабря снимет лимиты на переводы денег за рубеж для россиян и дружественных стран. Некоторые ограничения сохранятся. Например, работающие в России физлица – нерезиденты из недружественных стран могут переводить за рубеж средства в размере заработной платы.

