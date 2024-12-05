Экономист рассказал, как изменятся цены на товары в РФ

В России из-за скачков курса доллара ожидается подорожание импортных товаров. Вслед за этим могут вырасти цены и на другие категории. Такое мнение выразил экономист Денис Ракша.

«В первую очередь цены должны вырасти на импортные товары. Потому что курс рубля превращается в валютную цену каких-то импортных товаров», – сказал эксперт в беседе с «Радио 1».

По его словам, цены будут расти до того момента, пока Центробанк не будет в состоянии замедлить кредитование.

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