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Общество
27 декабря 2021  07:28

Экономист: В декабре пенсионеры получат выплаты за январь 2022 года

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В связи с предстоящими январскими праздниками пенсионеры, получающие выплаты первого числа каждого месяца через отделения Почты России, в декабре получат деньги за январь 2022 года, рассказала замдекана экономического факультета РУДН Елена Григорьева. Об этом сообщает агентство «Прайм».

Экономист уточняет, что единого графика выплат пенсий не существует. «В разных регионах пенсии перечисляются в банки и почтовые отделения по-разному. Информацию о сроках выплат можно выяснить по контактным телефонам региональных ПФР», — уточнила она.

По ее словам, в декабре также индексировали фиксированную выплату к страховой пенсий для граждан, достигших 80-летнего возраста. Индексацию получили и те, чья трудовая деятельность закончилась три месяца назад.

#выплата пенсий
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