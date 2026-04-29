Экономика 29 апреля 2026 12:28

Экономист Панина оценила риски роста безработицы при роботизации

Рост безработицы при роботизации служит фактором риска, но ее можно нивелировать развитием системы подготовки и переподготовки кадров по новым актуальным направлениям. Об этом «Татар-информу» рассказала завкафедрой государственного и муниципального управления Финансового университета при Правительстве РФ, кандидат экономических наук Ольга Панина.

Ранее сообщалось, что Татарстан вошел в число лидеров среди регионов РФ по роботизации.

«Роботизация затрагивает не все сферы одинаково. Меньше всего от нее страдают профессии творческие, требующие эмпатии и не «мандаринных» решений - врачи, учителя и психологи. Сильнее всего роботизация сказывается на следующих сферах: складское хозяйство и логистика, производство, сельское хозяйство и сфера обслуживания низового звена», – сказала Панина.

По ее словам, подготовка кадров в условиях роботизации требует иных подходов.

«Требуются как новые профессии, так и обновление имеющихся образовательных программ. Возрастает роль технического образования», – заключила эксперт.

Цифровизация соответствует целям национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

