Экономист объяснил, при каком курсе рубля россияне почувствуют снижение цен

Экономист Василий Колташов заявил «Татар-информу», что ощутимое замедление инфляции станет заметным для россиян при более значительном укреплении рубля.

«Если мы увидим настоящее укрепление рубля, то есть движение хотя бы к 50 рублям за доллар, только тогда люди почувствуют, что инфляция действительно начинает замедляться, а где-то и цены идут вниз», – отметил он.

По его словам, особенно это будет заметно на стоимости импортной продукции: «фрукты, промышленные товары – в большом объеме».

При этом, как подчеркнул Колташов, достижение такого уровня курса рубля зависит не только от экономических факторов.

«Укрепление рубля такого уровня, не говоря уже о большем укреплении, – это вопрос политических решений», – добавил он.

ЦБ России понизил курс доллара на сегодня до 81,9 рубля, а курс евро упал до 94,73 рубля.