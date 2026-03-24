Разовое снижение – это не тренд: почему ЦБ резко снизил курсы доллара и евро

ЦБ понизил курс доллара на сегодня до 81,9 рубля, а курс евро упал до 94,73 рубля. С чем это связано и станет ли снижение долгосрочным трендом, «Татар-информу» рассказали экономисты.





Центробанк России установил на сегодня, 24 марта, официальный курс доллара на уровне 81,9 рубля. Это на 2 рубля ниже предыдущего показателя. Официальный курс евро понижен на 2,6 рубля – до 94,7 рубля.

Экономист Денис Ракша поделился с «Татар-информом» мнением, что внешняя политика не влияет на действия Центрального банка ни в этом случае, ни в других.

«Курс Центрального банка, в отличие от биржевого курса или внебиржевого курса, – это специфический показатель, который используется для специфических целей. В частности, для целей налогообложения. Именно по этому курсу рассчитываются экспортные доходы и с них берется налог», – сказал Ракша.

По его мнению, снижение курсов доллара и евро сейчас вполне укладывается в общую логику наполнения бюджета.

«Чем слабее рубль по курсу Центрального банка, тем, грубо говоря, с каждого доллара больше налогов в рублях платится в бюджет», – пояснил Ракша.

Падение курсов евро и доллара на 2 рубля – это разовое движение, которое нельзя называть трендом или тенденцией, считает он.

«Рубль находится в одном и том же диапазоне уже больше года: от 78 до 82 рублей. И никуда он из этого диапазона пока что не ушел. Трендом можно считать то, что рубль находится внутри коридора и за его пределы он пока что даже маленького шажочка не сделал», – заключил Денис Ракша.

Экономист Михаил Беляев рассказал «Татар-информу», что сейчас валютный курс ЦБ РФ трудно прогнозировать: «Он находится под влиянием конъюнктурных факторов, которые дергают курс то вверх, то вниз».

«В России темп роста – 1%, а инфляция – 6%, еще достаточно высокая все-таки инфляция. И нет перспектив ее подавления. Перспективы для дальнейшего фундаментального укрепления валюты нет. Значит, в долгосрочном плане курс рубля обречен на снижение по отношению к доллару независимо от того, что в отдельные какие-то дни, в отдельные периоды могут быть какие-то скачки как вверх, так и вниз», – сказал Беляев.