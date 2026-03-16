Экономист объяснил, как наличие иждивенцев влияет на размер страховой пенсии

В России фиксированная выплата, являющаяся частью страховых пенсий по старости и инвалидности, увеличивается на треть, если на иждивении у пенсионера находятся нетрудоспособные члены семьи. Об этом напомнил доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин в разговоре с RT.

Нетрудоспособными членами семьи, в частности, считаются дети, не достигшие возраста 18 лет, дети, достигшие 18 лет, до 1 сентября года, в котором они завершили школьное образование, и учащиеся очно молодые люди в возрасте до 23 лет. При этом размер фиксированной выплаты на данный момент составляет 9584,69 рубля (тогда как одного индивидуального пенсионного коэффициента – 156,76 рубля).

«Соответственно размер доплаты зависит от числа иждивенцев: за каждого в 2026 году размер увеличивается на 3194,90 рубля. При этом учитывается не более трех иждивенцев, поэтому при двух иждивенцах доплата составит 6389,80 рубля, а при трех – 9584,70 рубля», – пояснил экономист.

Если страховая пенсия по старости равняется 28,5 тыс. рублей, то при наличии одного иждивенца она увеличится до 31 694,90 рубля, двух – 34 889,80 рубля, а трех – 38 084,7 рубля, уточнил он.

«Если гражданину назначена, например, увеличенная фиксированная выплата в связи с достижением 80-летия, то тогда выплачиваются одновременно и она, и доплаты за наличие иждивенцев. Сейчас при достижении 80-летия фиксированная выплата удваивается (то есть выплачивается дополнительно еще 9584,69 рубля) и дополнительно в нее включается надбавка за уход в размере 1413,86 рубля», – отметил Балынин.

Таким образом, страховая пенсия по старости у гражданина старше 80 лет составит при одном иждивенце 42 693,45 рубля, при двух – 45 888,35 рубля, а при трех – 49 083,25 рубля.

