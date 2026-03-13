Экономист Беляев назвал способы повысить размер будущей пенсии

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Для обеспечения достойного размера будущей пенсии необходимо получать официальную («белую») заработную плату. Об этом в разговоре с корреспондентом «Татар-информа» рассказал кандидат экономических наук Михаил Беляев.

«Нужно стараться, чтобы у вас зарплата была белой, а не в конвертах, потому что именно с этой легальной зарплаты работодатель платит 22% в пенсионный фонд. И если вы получаете достойную зарплату, но значительная ее часть платится в конвертах, то перечисления будут небольшие и, соответственно, пенсия получится маленькой», – сказал Беляев.

Также эксперт советует открывать индивидуальные накопительные счета, которые также позитивно повлияют на размер будущей пенсии.

«Накопительные счета рассчитаны на 10 лет и по финансам не обременительны для людей. Ежемесячный взнос туда составляет до 3 тыс. рублей или 36 тыс. в год. Также государство человеку доплатит 36 тыс. рублей в год. Через 10 лет у человека накопится 720 тыс. рублей», – пояснил он.

Также человек, который официально трудоустроен, может с данной суммы получить налоговый вычет, напомнил спикер.