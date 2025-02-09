Экономист назвал наиболее выгодный срок открытия вкладов в 2025 году

В текущем году жителям России выгоднее открывать вклады, рассчитанные на короткий срок. Об этом сообщил главный научный сотрудник Института экономики РАН Игорь Николаев.

«Если у вас есть средства для размещения, лучше делать это на короткий срок — три месяца», – приводит слова эксперта MK.ru.

По его словам, ситуация в стране может измениться, соответственно, могут появиться более выгодные варианты.

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