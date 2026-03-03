news_header_top
Экономика 3 марта 2026 16:37

Экономист назвал эскалацию на Ближнем Востоке «черным лебедем» для рынков

Активные военные действия США и Израиля против Ирана относятся к событиям категории «черный лебедь» и могут изменить динамику сырьевых и валютных рынков на ближайшие недели, сказал аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин в комментарии «Татар-информу».

«Активные военные действия США и Израиля против Ирана, начатые в конце февраля 2026 года, – это событие категории «черный лебедь», которое может изменить цены на сырье и валюты на ближайшие недели», – отметил Потавин.

«Чёрный лебедь» в экономике — это редкое, трудно прогнозируемое событие, которое будет иметь значительные последствия. Автором одноименной концепции является трейдер и риск-менеджер Нассим Талеб.

В выходные США и Израиль нанесли удары по Ирану, в результате которых погиб верховный лидер страны Али Хаменеи. Власти Ирана после этого запретили судоходство в Ормузском проливе – ключевом маршруте мирового экспорта нефти, через который проходит около 20% мировых поставок сырья.

По его словам, из-за временной остановки перевозок через Ормузский пролив цены на нефть выросли примерно на 8% – до $79 за баррель Brent.

#цены на нефть #Ближний Восток
