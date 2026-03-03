Война на Ближнем Востоке: куда идут цены на нефть, газ, золото и доллар

Иран в ответ на агрессию со стороны США и Израиля закрыл Ормузский пролив – ключевой путь поставок нефти и газа. Это мгновенно отразилось на рынках: европейский газ подорожал, цена на нефть взлетела, стоимость золота может обновить рекорд. Эксперты предупреждают: последствия могут ударить по экономике Европы и Азии, но усилят позиции России.





Конфликт на Ближнем Востоке обострился: Израиль и США начали совместную военную операцию против Ирана

Стоп-кадр видео

Что произошло

В эту субботу конфликт на Ближнем Востоке обострился: Израиль и США начали совместную военную операцию против Ирана. В результате нее был убит верховный лидер Ирана Али Хаменеи.

В ответ на израильско-американскую агрессию Иран ударил по 20 базам США в Ближневосточном регионе, поразил энергетическую инфраструктуру Саудовской Аравии и Катара и повредил здание дипмиссии США в Кувейте.

Кроме того, иранские власти запретили судоходство в Ормузском проливе, который является важнейшим в мире маршрутом экспорта нефти. На него приходится транспортировка примерно 15-20% мирового объема нефти и до 20% объемов сжиженного природного газа (СПГ). Отметим, что Иран неоднократно угрожал, что пролив будет закрыт, – в 2008, 2011, 2012, 2018, 2019, 2020 годах – и никогда не претворял свои планы в жизнь. Но в этот раз все иначе.

«Мы сожжем любое судно, которое попытается пройти через Ормузский пролив. Мы не позволим ни одной капле нефти покинуть этот регион», – сказал советник командующего Корпусом стражей исламской революции Ибрахим Джабари, его слова приводит иранское агентство ISNA.

Иран в ответ на агрессию со стороны США и Израиля закрыл Ормузский пролив – ключевой путь поставок нефти и газа

Чем важен Ормузский пролив и его закрытие

Ормузский пролив является связующим звеном стран Персидского залива с глобальными рынками. Китай – крупнейший покупатель нефти и газа у Ирана, Саудовской Аравии, ОАЭ и Катара.

Власти Поднебесной отреагировали на перекрытие важной логистической артерии и призвали обеспечить безопасность судоходства в Ормузском проливе.

«Китай настоятельно призывает все стороны немедленно прекратить военные действия, избегать эскалации напряженности и обеспечивать безопасность судоходства в Ормузском проливе», – сказала официальный представитель МИД КНР Мао Нин, ее процитировало издание Bloomberg.

Последствия конфликта ощутит на себе и Индия. Так, старший вице-президент компании Rystad Energy Панкадж Шривастава указал, что даже незначительное повышение цен на нефть представляет значительную нагрузку для экономики Индии. Страна обеспечивает 85% своей потребности в нефти за счет поставок через Ормузский пролив, сообщило CNBC.

Россия, напротив, может извлечь выгоду. Если Китай и Индия лишатся поставок иранской нефти, им придется искать альтернативных поставщиков, и тогда они могут увеличить закупки нефти у России.

«Глобальные цепочки поставок, по крайней мере временно, потребуется переориентировать. Станет ли это новым шоком предложения, который может запустить кризис в мировой экономике, будет зависеть от продолжительности конфликта», – поделилась с «Татар-информом» своими соображениями руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая.

Иран поставляет около 5% мировой нефти, и полное прекращение поставок повысит цену примерно на 20%, а закрытие Ормузского пролива может спровоцировать рост цен на нефть до $108 за баррель Фото: © Максим Богодвид / РИА Новости

Что произошло с ценами на нефть

Основной канал влияния войны на мировую и российскую экономику – цены на нефть, отметила Беленькая.

«На открытии торгов цена Brent подскочила на 13%, выше $82 за баррель, и сейчас торгуется чуть ниже $80 за баррель», – сообщила «Татар-информу» Беленькая.

По оценке Bloomberg Economics, Иран поставляет около 5% мировой нефти, и полное прекращение поставок повысит цену примерно на 20%, а закрытие Ормузского пролива может спровоцировать рост цен на нефть до $108 за баррель.

Если столь высокие цены на нефть будут сохраняться в течение долгого времени, то это нанесет ущерб крупным импортерам, включая Китай, Европу и Индию.

«Война на Ближнем Востоке уже привела к скачку цен на нефть, что для энергозависимой экономики Европы означает рост инфляции при одновременном торможении производства», – сообщил «Татар-информу» аналитик «Финама» Александр Потавин.

В то же время от роста цен на нефть выиграют экспортеры, такие как Россия, Канада и Норвегия, считают в Bloomberg Economics.

«Мы полагаем, что спрос на российскую нефть и газ со стороны наших основных потребителей – Китая и Индии – в этих условиях возрастет, а может быть, появятся и другие заинтересованные страны», – сказала Беленькая.

По ее мнению, повышение цен на нефть позволило бы улучшить динамику нефтегазовых доходов бюджета России, которые в январе просели до минимума с 2020 года.

По прогнозам Потавина, котировки Brent на ближайшие недели могут оставаться в диапазоне $77-82 за баррель.

«Определенно можно сказать, что скачок цен на нефть до $80 за баррель – это позитив для всех экспортеров нефти, поскольку высокие цены позволяют наполнять госбюджеты. Россия здесь не исключение», – добавил Потавин.

Цены на газ в Европе резко выросли до $700 за 1 тыс. кубометров Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Что случилось с ценами на газ

Цены на газ в Европе резко выросли до $700 за 1 тыс. кубометров, а такого уровня не было больше года. Это связано с закрытием Ормузского пролива, через который проходит до 20% мирового объема СПГ (80% идет на азиатские рынки, остальные 20% – в Европу).

Накануне Катар приостановил производство СПГ на крупнейшем в мире экспортном предприятии после того, как оно подверглось атаке дронов. Страна входит в тройку крупнейших экспортеров сжиженного газа и поставляет на мировой рынок более 80 млн тонн СПГ в год – почти 20% мирового предложения.

«Если Катар полностью остановит производство СПГ хотя бы на три-пять месяцев, то европейские цены на газ вполне могут приблизиться к $1 тыс. за тысячу кубометров, а рынок Азиатско-Тихоокеанского региона с высокой долей вероятности станет премиальным», – приводит слова аналитика «Финама» Сергея Кауфмана РИА «Новости».

В этой связи наиболее уязвима Европа, потому что запасы газа в хранилищах сейчас низкие. Если поставки сократятся, цены могут вырасти еще сильнее.

На фоне эскалации конфликта в Ближневосточном регионе инвесторы увеличили спрос на доллар как на актив-убежище Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Как конфликт повлиял на курс доллара

На фоне эскалации конфликта в Ближневосточном регионе инвесторы увеличили спрос на доллар как на актив-убежище.

«Утром в понедельник индекс доллара DXY (показатель стоимости доллара США по отношению к корзине иностранных валют, – прим. Т-и) прибавил 0,7%, торгуясь возле 98,33, – это самый высокий уровень за полтора месяца», – сообщил Потавин.

По его словам, операция США и Израиля против Ирана – это событие категории «Черный лебедь». То есть нечто редкое, труднопрогнозируемое, но, вне всякого сомнения, оно будет иметь значительные последствия

«По всей видимости, доллар США получит дополнительный спрос, как ключевой защитный актив. Евро может ощутимо пострадать», – полагает Потавин.

В России на сегодня ЦБ установил стоимость доллара на уровне 77,17 рубля – на 10 копеек ниже, чем в последний день февраля.

Экономист и политолог Василий Колташов сообщил в беседе с «Татар-информом», что конфликт в Ближневосточном регионе может привести к дальнейшему укреплению рубля.

«Регион, в котором идет война, дает 30% мировых поставок углеводородов. Иран бьет по этим поставкам, по трубопроводам, по платформам в море, принадлежащим Саудовской Аравии, по нефтеперерабатывающим предприятиям. Танкеры не движутся, Ормузский пролив закрыт, и в результате можно ожидать, прежде всего, укрепления валют тех стран, которые экспортируют нефть стабильно и ни в чем опасном не участвуют», – сообщил он.

Инвестбанкир Евгений Коган считает, что война в Иране окажет слабое влияние на курс рубля. «Да, цены на нефть временно станут выше. Но важно помнить про бюджетное правило. Его суть – сделать курс рубля независимым от колебаний цен на нефть. Причем и при росте, и при падении цен. В ответ на удорожание нефти государство сократит продажи валюты из резервов. В результате дополнительный приток нефтяных доходов слабо повлияет на курс», – отметил он.

Накануне тройская унция золота подорожала примерно на 3% и торговалась возле $5,4 тыс. Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Ждать ли нового исторического максимума цен на золото

На финансовых рынках усилились настроения risk-off – инвесторы массово переходят в защитные активы на фоне военного конфликта, сообщил «Татар-информу» аналитик ФГ «Финам» Николай Дудченко. В связи с этим ценам на драгоценные металлы как минимум обеспечена сильная поддержка, считает он.

Накануне тройская унция золота подорожала примерно на 3% и торговалась возле $5,4 тыс. Для сравнения: исторический максимум цены, достигнутый в начале 2026 года, – около $5,6 тыс.

В начале торгов золото обновило внутридневной максимум, но позже откатилось от пиковых значений. Несмотря на снижение, металл все же остался в плюсе.

Серебро вело себя заметно слабее, и после первоначального роста котировки развернулись и к вечеру ушли в ощутимый минус. Коррекция связана с пересмотром ожиданий инвесторов относительно влияния конфликта на рынок драгметаллов.

Тем не менее аналитики не исключают, что цена может вновь достичь исторического максимума $5,6 тыс. за тройскую унцию и даже дойти до отметки в $6 тыс.

«Конфликт развернулся значительный, и, по всей видимости, это приведет к тому, что мы увидим укрепление рубля и дальнейший рост цен на золото. $6 тыс. за тройскую унцию золота – это вполне возможно. Вот это главное валютное изменение, которое произойдет, потому что все остальные пропорции будут вторичны и третичны, если только не произойдет новое укрепление рубля на фоне сильнейшего повышения цен на нефть», – полагает Колташов.

«Мы полагаем, что цена может достичь прежних максимумов на отметке $5,6 тыс. за тройскую унцию. Дальнейшее поведение будет зависеть от того, сможет ли цена преодолеть данную отметку. Если да, то не исключен выход к уровню $6 тыс. за тройскую унцию уже в текущем году. В противном случае нас вновь ждет коррекция», – сообщил Дудченко.

По мнению аналитика, по итогам 2026 года средняя цена на золото может оказаться в диапазоне $5,1–5,3 тыс. за тройскую унцию.

Старший аналитик «Т-Инвестиций» Александр Потехин отметил, что реальные последствия будут зависеть от масштабов и длительности конфликта, а также от степени ущерба энергетической инфраструктуре в Ближневосточном регионе.

«Тем не менее текущие события на Ближнем Востоке укладываются в более глобальную картину – геополитические шоки приобретают все более системный характер. В таких условиях центральные банки продолжат покупать золото, а инвесторы – постепенно увеличивать его долю в долгосрочных портфелях. Поэтому мы сохраняем ожидания по росту золота на горизонте 2026 года», – прокомментировал Потехин.