Экономист напомнила об индексации пенсий и ряда выплат в феврале

В следующем месяце в России произойдет индексация пенсий и ряда выплат. Так, вначале предполагалось, что они вырастут на 5,9%, однако затем по поручению Президента РФ Владимира Путина показатель был повышен до 8,6%. Связано это с тем, что практическая инфляция оказалась выше прогнозной, подчеркнула в беседе с агентством «Прайм» доцент экономического факультета РУДН, кандидат экономических наук Лариса Сорокина.

По ее словам, фактический уровень инфляции составил 8,4%, поэтому уже со следующего месяца пенсионеры получат выплаты, увеличенные в общей сложности на 8,6%.

«Февральское увеличение пенсий будет идти уже по отношению к декабрю, иными словами, пенсию проиндексируют еще на 2,5%, то есть на разницу между фактической (8,4%) и прогнозной (5,9%) инфляцией», — напомнила специалист.

Также вырастут регулярные выплаты по инвалидности, ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС, вдовам погибших и умерших ветеранов Великой Отечественной войны, ее участникам и ветеранам боевых действий.

Увеличится и материнский капитал.