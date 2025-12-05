Центробанк РФ снимет лимиты на переводы денег за рубеж для россиян с 8 декабря

Центробанк РФ снимет ограничения на денежные переводы за рубеж для россиян и дружественных стран, сообщает пресс-служба регулятора.

«Учитывая стабильную ситуацию на валютном рынке, с 8 декабря Банк России отменяет ранее установленные лимиты на переводы иностранной валюты за рубеж для граждан России и физических лиц – нерезидентов из дружественных стран», – сообщила пресс-служба регулятора.

На полгода, с 8 декабря по 7 июня 2026 года включительно сохраняются некоторые ограничения. Работающие в России физлица – нерезиденты из недружественных стран могут переводить за рубеж средства в размере заработной платы.

Запрещаются денежные переводы за рубеж для не работающих в России физических лиц – нерезидентов из недружественных стран, а также для юридических лиц из таких государств. Ограничение не касается иностранных компаний, которые находятся под контролем российских юридических или физических лиц.

На операции по денежным переводам иностранными инвесторами, которые вкладываются в российский финансовый рынок, запреты не действуют.

«Банки из недружественных государств могут осуществлять переводы денежных средств в рублях с использованием корреспондентских счетов, открытых в российских кредитных организациях, если счета плательщика и получателя открыты в зарубежных банках», – говорится в сообщении.