Экономист Колташов спрогнозировал, будет ли дальше расти курс рубля к доллару

Экономист, директор Института нового общества Василий Колташов прогнозирует, что вряд ли будет продолжаться интенсивное укрепление рубля на фоне переговоров президентов России и США.

«Курс рубля к доллару растет. Мы наблюдаем укрепление рубля – 94 рубля за доллар. Не думаю, что дальше будет продолжаться интенсивное укрепление рубля. Уже достаточно значительное укрепление рубля. Тем более что сохраняются все санкции и проблемы российской внешней торговли, поэтому нет никакой необходимости сейчас у российского руководства ускорять процесс и укреплять рубль еще больше», – заметил Колташов в разговоре с «Татар-информом».

По его мнению, переговоры Москвы и Вашингтона по вопросу конфликта на Украине будут идти непросто. Вероятно, наблюдателей ожидает смена настроений – от оптимизма к утомительному ожиданию – и обратно.

«[Президент США Дональд] Трамп пока проигнорировал важнейшие российские даже условия к началу переговорного процесса, в частности, снятие санкций, наличие на Украине легитимных представителей, чтобы разговаривать. Всё это очень важно, поскольку Трамп пока и на миллиметр не сдвинулся. Впереди очень сложный процесс диалога. Не переговоров, а предпереговоров по Украине. На диалог будет оказывать влияние прежде всего фронт», – предположил экономист.

По прогнозам эксперта, курс рубля по отношению к доллару устаканится на уровне 93–96 рублей.