Экономист из США возмутился решением G7 ввести потолок цен на российскую нефть

Введение странами G7 верхнего лимита цен на российскую нефть приведет к серьезным последствиям. Такое предупреждение высказал эсперт в области энергетики из США Анас Альхаджи, передает РИА Новости.

«Осознают ли люди, как дорого обойдется введение „теоретического“ потолка цен на российскую нефть?» — написал специалист в своем Twitter.

Альхаджи подчеркнул, что за это решение расплачиваться будут налогоплательщики в Соединенных Штатах и Евросоюзе. Расходы возрастут и из-за увеличения цен на доставку энергоносителей.

По словам Альхаджи, для полной реализации соглашения G7 придется нанять 87 тыс. инспекторов, которые будут следить за правильным заполнением бумаг, соответствием банковских сделок требованиям, соблюдением танкерами введенных санкций.

Министры финансов стран «Группы семи» в пятницу договорились ввести «лимит цен» на российскую нефть.

Как заявил вице-премьер Александр Новак, Москва не будет поставлять сырье в те государства, которые поддержат эту меру. Пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков уточнил, что в случае введения ценовых ограничений топливо пойдет только в те страны, которые работают на рыночных условиях.

Ужесточение санкций против России началось после объявления специальной военной операции в Донбассе Президентом РФ Владимиром Путиным 24 февраля.