Экономист Илюхин: На подготовку к новациям в высшем образовании будет два года

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У нынешних десятиклассников будет два года, чтобы подготовиться к новым правилам игры в высшем образовании. На это обратил внимание старший научный сотрудник Центра экономики и непрерывного образования Президентской академии Борис Илюхин в беседе с «Радио 1».

«<...> у всех участников приема – у вузов, у родителей, у ребят, у школ – есть время подготовиться, определиться, четко сформировать будущую траекторию поступления и выбрать свои приоритеты», – уверен специалист.

Отдельно Илюхин прокомментировал запланированное Минобрнауки РФ ограничение выбора при поступлении в магистратуру пятью направлениями. Он усмотрел в этом скорее техническую коррекцию, чем серьезный барьер для поступающих.

«Если рассматривать прием в магистратуру, то там, как правило, все-таки соответствие один к двум. Обычно человек, который идет в магистратуру, подает заявление максимум на два-три направления», – подчеркнул экономист.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что профильный ЕГЭ для абитуриентов педвузов введут с 2027 года.