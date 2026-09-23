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Общество 23 сентября 2026 08:29

Профильный ЕГЭ для абитуриентов педвузов введут с 2027 года

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Профильный ЕГЭ для абитуриентов педвузов введут с 2027 года
Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Абитуриенты педагогических вузов будут сдавать профильный ЕГЭ по предмету, который соответствует выбранному направлению подготовки, с 2027 года. Об этом РИА Новости сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов.

По его словам, раньше будущие учителя сдавали при поступлении экзамен по профильному предмету: например, на направление подготовки учителя математики – математику, а на историю – историю. Позже от этой системы отказались, но с 2027 года ее планируют вернуть.

Сейчас абитуриенты педагогических вузов сдают обществознание как обязательное вступительное испытание вместо профильного экзамена.

При этом Минпросвещения не планирует серьезно менять ЕГЭ в 2027 году. Кравцов ранее говорил, что ведомство не собирается усложнять задания и готовить масштабные изменения в экзамене.

#егэ #педагогическое образование
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