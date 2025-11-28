Экономист Бунич назвал причины снижения цен на мандарины в России

Стоимость мандаринов могла снизиться из-за множества факторов. Среди них: изменение конъюнктуры поставок, сообщил «Татар-информу» экономист, глава Союза предпринимателей и арендаторов России Андрей Бунич.

Ранее сообщалось, что за год минимальная стоимость мандаринов снизилась на 25%. Сейчас цены на этот фрукт в крупных торговых сетях начинаются от 100 рублей за 1 кг, сказал председатель президиума Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов.

«Стоимость мандаринов во многом зависит от того, откуда их поставляют: из Абхазии, из Турции или из другой страны. Кроме того, цены могут варьироваться в зависимости от самого качества фрукта и его сорта», – сказал собеседник агентства.

По его словам, корректировка цен могла коснутся тех видов мандаринов, ценники на которые были завышены.

«Могла сложиться ситуация, что в определенный период времени цены на эти фрукты были слишком завышены, и торговцы, увидев снижение спроса у покупателей на мандарины, могли снизить цены», – допустил экономист.

Также на стоимость могли повлиять большие объемы закупок со стороны импортеров.

«Допустим, поставщики или импортеры могли осуществить больше закупок мандаринов, поэтому цена на рынке могла понизиться. Потом поставки могут сократиться, что приведет к тому, что цены на рынке вернутся к прежним значениям», – резюмировал Бунич.