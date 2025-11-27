news_header_top
Экономика 27 ноября 2025 12:23

Мандарины в России за год подешевели на 25% - АКОРТ

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В России минимальная стоимость мандаринов в крупных торговых сетях в 2025 году снизилась в среднем на 25% год к году. Об этом сообщил председатель президиума Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов, чьи слова приводит ТАСС.

Как отметил Багданов, на сегодняшний день цены на мандарины начинаются от 100 рублей за 1 кг.

Он также подчеркнул, что в зависимости от формата магазина на полках представлено от 2 до 11 видов данного фрукта. Причем перед Новым годом ассортимент мандаринов расширится, чтобы дать россиянам возможность выбора.

Среди наиболее популярных сортов в ассортименте, по его словам, - турецкие и абхазские мандарины, клементины, Муркотт, Надоркотт, мини-мандарины, гибриды с листьями и азиатский сорт Халлабон.

