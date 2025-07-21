Экономист Беляев рассказал, когда человек может лишиться товара, взятого в рассрочку

Если человек не заплатит хотя бы один рубль за товар, взятый в рассрочку, то торговое предприятие изымет у него эту вещь в свою пользу, поскольку именно оно остается собственником товара до полного погашения задолженности. Об этом «Татар-информу» сообщил финансовый аналитик Михаил Беляев.

Ранее сообщалось, что в Госдуме доработали законопроект, регулирующий сервисы рассрочки. Так, лимит покупки товаров без передачи сведений в бюро кредитных историй (БКИ) поднят до 50 тыс. рублей (было 15 тыс.). Также максимальный срок рассрочки на шесть месяцев будет по договорам, заключенным с 1 апреля 2026 г. (было 1 декабря 2025 г.), а затем он сократится до четырех месяцев по договорам, заключенным с 1 апреля 2028 г. (было 1 декабря 2027 г.), пишут «Ведомости».

«Беря рассрочку, вы оплачиваете ту же самую стоимость товара без процентов, но с определенными интервалами. Но стоит учитывать, что рассрочку вам предоставляет торговое предприятие, и пока вы не погасите полностью эту рассрочку, то товар остается в собственности у торгового предприятия. Если вы не заплатите хотя бы один рубль, то торговое предприятие имеет право у вас изъять этот товар, потому что вы, не покрыв всю стоимость, не перевели право собственности на себя», – рассказал собеседник агентства.

Он добавил, что в случае с кредитом человек получает от банка деньги, на которые полностью приобретает в собственность товар у предприятия, а банку выплачивает денежный долг и проценты.

«И, если вещь не остается в залоге у банка, то в случае просрочки вы решаете с банком вопрос по деньгам, но претендовать на собственность на тот же миксер банк уже не имеет право», - объяснил финансовый аналитик.

При этом он призвал граждан внимательно читать договор, оформляя рассрочку, поскольку в этом документе могут быть прописаны комиссионные или дополнительные условия. Также человек должен в дальнейшем безукоризненно выполнять все свои финансовые обязательства перед торговым предприятием.

«Если вы чего-то не понимаете в договоре, то должны попросить того, с кем вы имеете отношения по поводу этого документа, вам все доходчиво объяснить или спросить знающего человека. В противном случае – лучше отказаться от услуги, пока вы не проясните для себя все непонятные для вас моменты в договоре», – резюмировал Беляев.