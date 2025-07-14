Экономист Беляев объяснил, когда не стоит погашать ипотеку досрочно

Если ваши доходы существенно растут, а платеж по ипотеке остается неизменным, то погашать жилищный кредит досрочно не выгодно. Об этом «Татар-информу» сообщил финансовый аналитик Михаил Беляев.

«Если ваши доходы индексируются на работе и индексируются существенно, а размер платежей по займу остается неизменным, то стоит понимать, что после каждой индексации зарплаты ваш платеж в долевом отношении к доходу уменьшается. Это – тот случай, когда не выгодно гасить ипотеку раньше», – объяснил собеседник агентства.

Также не стоит погашать ипотеку досрочно, если ваши платежи по кредиту не обременительны для вас, если кредитная нагрузка не большая.

По мнению эксперта, можно не выплачивать ипотеку досрочно, когда вы можете что-то «выиграть» от этого – например, направить деньги на приобретение более важных вещей.

Беляев подчеркнул, что в целом вопрос о досрочном погашении ипотеки очень индивидуальный, и в основном решение зависит от психологии человека и от его доходов.