Экономист Беляев рассказал, как научить детей грамотно распоряжаться деньгами

Фото: © «Татар-информ»

Учить ребенка грамотно распоряжаться деньгами можно уже на примере старых детских букварей. Об этом корреспонденту «Татар-информа» сообщил финансовый аналитик Михаил Беляев.

«Если вспомнить старые детские буквари, то всякий счет для детей начинался с монеток и копеек. И задачки были связаны с деньгами. Например, у Пети было 10 копеек, а у Маши – 15 копеек, а мороженое в лавке стоит 23 копейки. Вопрос: сколько мороженого могут купить дети и сколько они получат сдачи. Ребенка уже подводили к миру денег», – отметил собеседник агентства.

Также эксперт посоветовал рассказывать ребенку о финансовой безопасности.

«Нужно объяснять, что деньги просто так никто не дает, и если вам кто-то предлагает легкие заработки за сомнительные действия, то от них нужно отказываться», – добавил Беляев.

Кроме того, до детей нужно донести мысль о том, что деньги – это ограниченный ресурс.

«Детям нужно объяснять, что деньги зарабатываются трудом их родителей и эти заработки требуют от родителей определенных усилий, поэтому невнимательное отношение к деньгам недопустимо. И не стесняться об этом говорить с детьми», – считает финансовый аналитик.