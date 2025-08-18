«Народный фронт» предложил ограничить переводы наличных для подростков

Общественные организации предлагают законодательно ограничить операции по переводу и получению наличных для несовершеннолетних суммой в 100 тысяч рублей. Об этом сообщают «Известия», ссылаясь на «Народный фронт».

Лимит, по их мнению, может быть увеличен только законным представителем подростка.

По данным мониторинга «Народного фронта», летом текущего года около 20% сигналов о телефонном мошенничестве касались детей в возрасте от 12 до 19 лет. Эксперты отметили, что злоумышленники часто выдают себя за классных руководителей, завучей, медсестер, руководителей образовательных учреждений или психологов. Они могут просить подростков провести дистанционный обыск квартиры или передать СМС-сообщения с телефонов родителей.

В движении подчеркнули, что наряду с введением лимитов необходимо активизировать просветительскую работу с детьми и подростками, привлекая сотрудников МВД и профессиональных экспертов. Такая деятельность поможет сделать информацию о мошеннических схемах более запоминающейся для школьников.

Контрольные закупки проекта «Мошеловка.РФ» показали, что менеджеры банков продолжают игнорировать признаки вовлечения подростков в дропперство, открывая им счета без должной проверки. В «Народном фронте» добавили, что требуется разработать перечень признаков участия несовершеннолетних в схемах дропперства, а также рекомендации по действиям при их выявлении.