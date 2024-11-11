Экономист Беляев поддержал решение об упрощении взыскания налоговых долгов в РТ

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Решение об упрощении в Татарстане процедуры взыскания налоговых долгов с физических лиц – верная инициатива. Такое мнение выразил кандидат экономических наук Михаил Беляев.

Ранее сообщалось, что в республике изменится порядок взыскания налоговых задолженностей. Согласно законопроекту, мировые судьи больше не будут рассматривать дела о взыскании налоговых долгов. Налоговые органы смогут взыскивать налоговые долги с физических лиц через службу судебных приставов без судебных разбирательств.

«Уплата налогов — это обязанность каждого, и тут даже вмешательство суда совершенно не к чему, Почему? Потому что суд решает спорные вопросы, а уплата налогов – это бесспорное действие, которое должно совершаться налогоплательщиками. Поэтому тут всякие рассуждения насчет судов и еще чего-то, на мой взгляд, просто неуместны», – сказал Беляев «Татар-информу».

Экономист уверен, что данная мера позволит бороться с теми, кто не стремится платить налоги.

«У нас некоторые налогоплательщики неохотно выполняют свою обязанность и находят целую кучу лазеек, оттяжек и прочего, чтобы не платить эти налоги, в том числе и судебные процедуры», – добавил эксперт.

Он уверен, что данную меру следует распространить на всю страну.