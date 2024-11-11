В Татарстане изменится порядок взыскания налоговых задолженностей

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Минюст РТ сообщает, что в республике изменится порядок взыскания налоговых задолженностей. Согласно законопроекту, опубликованному на федеральном портале, мировые судьи больше не будут рассматривать дела о взыскании налоговых долгов. Налоговые органы смогут взыскивать налоговые долги с физических лиц через службу судебных приставов без судебных разбирательств. Это нововведение направлено на упрощение и ускорение процесса взыскания задолженности.

Ранее взыскание осуществлялось на основании судебного приказа, который выносился судьей на основе заявления взыскателя. В соответствии с предлагаемыми изменениями, сначала налогоплательщик получит налоговое требование об уплате задолженности. Если должник не примет мер в течение 6 месяцев (при задолженности свыше 10 000 рублей), налоговые органы смогут принять решение о взыскании долга. Если же сумма долга окажется менее 10 000 рублей, у налоговых органов будет целых 3 года для принятия решения о взыскании.

Информировать должников о принятых решениях налоговые органы будут через личный кабинет налогоплательщика или через портал Госуслуги. В случае недоступности этих способов решения будет отправлено по почте. Для принудительного взыскания долга через имущество налоговые органы направят постановление о взыскании в службу судебных приставов.

Предполагается, что внесудебное взыскание налоговых долгов будет применяться исключительно к суммам, учтённым на едином налоговом счету (ЕНС), в отношении которых налогоплательщик не заявил возражения. В противном случае сохраняется обязательная судебная процедура взыскания

Согласно законопроекту, налогоплательщик получит возможность подать возражение на сумму налога в течение 30 дней с момента получения уведомления. Для сравнения, сейчас этот срок составляет 10 дней. Возражение можно будет подать лично, по почте или дистанционно через любое устройство с использованием электронных сервисов ФНС, таких как личный кабинет налогоплательщика.

По словам министра юстиции РТ Рустема Загидуллина, взыскание налоговых долгов с физических лиц является актуальной темой.

«Упрощение процедуры позволит разгрузить судебные участки мировых судей и минимизировать бумажную работу. На практике должники не заметят значительной разницы, так как процесс будет более прозрачен и доступен», - отметил он.

В случае принятия закона поправки заработают с 1 ноября 2025 года.