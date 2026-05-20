Экономист Беляев ответил, отразится ли снижение курса доллара на ценах импортных товаров

Снижение курса доллара не приведет к заметному удешевлению импортных товаров для российских покупателей, сообщил «Татар-информу» экономист Михаил Беляев.

«Импорт становится дешевле при снижении курса национальной валюты. Но внутренние цены у нас назначают продавцы», – сказал он.

По словам эксперта, даже если закупка зарубежных товаров обходится дешевле, это не означает автоматического снижения цен в магазинах.

«Закупленные более дешевые товары за рубежом просто выльются в более высокие прибыли для тех, кто продает товары на внутреннем рынке. Вот и все», – отметил Беляев.

Экономист добавил, что продавцы ориентируются прежде всего на собственную прибыль, а изменение курса валют используют как повод для корректировки цен.

«Покупатели не почувствуют [снижение курса доллара], а продавцы почувствуют еще как», – заключил он.

Сегодня курс доллара на межбанковском рынке в моменте упал до 69,92 рубля впервые с 6 декабря 2023 года. Об этом свидетельствуют данные рынка Forex.

Подробнее о том, как падение доллара повлияет на стоимость зарубежных туров, читайте в материале – Рекордное падение доллара: как укрепление рубля повлияет на стоимость зарубежных туров и импортные товары.