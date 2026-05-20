Рекордное падение доллара: как укрепление рубля повлияет на стоимость зарубежных туров и импортные товары

Падение доллара ниже 71 рубля может сделать зарубежные поездки для россиян чуть доступнее, но эффект будет умеренным и быстро «съедаться» другими факторами, включая рост цен на авиаперелеты и турпакеты. Цены на импортные товары не изменятся. Об этом «Татар-информу» сообщили эксперты.





Курс доллара на международном рынке Forex опустился ниже отметки 71 рубль впервые с февраля 2023 года. По данным на 8:50 мск, доллар снижался на 0,48% и стоил 70,86 рубля. Для сравнения: официальный курс, установленный Банком России на среду, 20 мая, составляет ₽71,2926.

Эксперты объясняют укрепление рубля привычным набором факторов: экспортеры продолжают активно продавать валютную выручку, тогда как спрос со стороны импортеров и населения остается относительно слабым. Дополнительно рубль поддерживают небольшие объемы покупок валюты в рамках бюджетного правила, которых недостаточно, чтобы существенно изменить баланс на рынке.

На этом фоне вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин в комментарии «Татар-информу» отметил, что укрепление рубля действительно может отразиться на стоимости зарубежных поездок, однако это лишь один из факторов, влияющих на спрос.

По его словам, в первом квартале выездной турпоток вырос примерно на 19% год к году, затем динамику скорректировали события на Ближнем Востоке, но сейчас ситуация постепенно стабилизируется.

«Основные направления – Египет, Турция, Китай, Вьетнам. Во Вьетнаме до конца года будет до миллиона туристов, в 13 раз увеличился поток. Поэтому, конечно, валютный курс влияет, но необходимы полетные программы прежде всего. Это тоже очень важно», – отметил эксперт.

При этом Барзыкин подчеркнул, что курс валют важен, но не решающий фактор: не меньшее значение имеют полетные программы и доступность авиасообщения.

«Надо отметить, что рост интереса к странам СНГ более динамичен. Они ближе: можно не лететь, а ехать на поезде, на электричке. Эти направления занимают до 40% от объема. Это Белоруссия, Абхазия, Казахстан, Узбекистан», – добавил Барзыкин.

Отвечая на вопрос о том, почувствуют ли туристы удешевление доллара на практике, эксперт пояснил, что эффект все же будет заметен: поездки становятся чуть дешевле за счет более выгодной конвертации, поскольку расчеты за рубежом чаще всего ведутся в долларах, а оплачиваются из рублей.