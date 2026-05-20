Рекордное падение доллара: как укрепление рубля повлияет на стоимость зарубежных туров и импортные товары
Падение доллара ниже 71 рубля может сделать зарубежные поездки для россиян чуть доступнее, но эффект будет умеренным и быстро «съедаться» другими факторами, включая рост цен на авиаперелеты и турпакеты. Цены на импортные товары не изменятся. Об этом «Татар-информу» сообщили эксперты.
Курс доллара на международном рынке Forex опустился ниже отметки 71 рубль впервые с февраля 2023 года. По данным на 8:50 мск, доллар снижался на 0,48% и стоил 70,86 рубля. Для сравнения: официальный курс, установленный Банком России на среду, 20 мая, составляет ₽71,2926.
Эксперты объясняют укрепление рубля привычным набором факторов: экспортеры продолжают активно продавать валютную выручку, тогда как спрос со стороны импортеров и населения остается относительно слабым. Дополнительно рубль поддерживают небольшие объемы покупок валюты в рамках бюджетного правила, которых недостаточно, чтобы существенно изменить баланс на рынке.
На этом фоне вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин в комментарии «Татар-информу» отметил, что укрепление рубля действительно может отразиться на стоимости зарубежных поездок, однако это лишь один из факторов, влияющих на спрос.
По его словам, в первом квартале выездной турпоток вырос примерно на 19% год к году, затем динамику скорректировали события на Ближнем Востоке, но сейчас ситуация постепенно стабилизируется.
«Основные направления – Египет, Турция, Китай, Вьетнам. Во Вьетнаме до конца года будет до миллиона туристов, в 13 раз увеличился поток. Поэтому, конечно, валютный курс влияет, но необходимы полетные программы прежде всего. Это тоже очень важно», – отметил эксперт.
При этом Барзыкин подчеркнул, что курс валют важен, но не решающий фактор: не меньшее значение имеют полетные программы и доступность авиасообщения.
«Надо отметить, что рост интереса к странам СНГ более динамичен. Они ближе: можно не лететь, а ехать на поезде, на электричке. Эти направления занимают до 40% от объема. Это Белоруссия, Абхазия, Казахстан, Узбекистан», – добавил Барзыкин.
Отвечая на вопрос о том, почувствуют ли туристы удешевление доллара на практике, эксперт пояснил, что эффект все же будет заметен: поездки становятся чуть дешевле за счет более выгодной конвертации, поскольку расчеты за рубежом чаще всего ведутся в долларах, а оплачиваются из рублей.
Экономист Михаил Беляев, комментируя возможное влияние снижения курса на цены импортных товаров в беседе с «Татар-информом», заявил, что, по его мнению, это никак не отразится на стоимости продукции для потребителей.
«Импорт становится дешевле при снижении курса национальной валюты. Он становится дешевле, причем независимо от того, естественным образом это произошло или искусственным», – отметил экономист.
Беляев пояснил, что внутренние цены формируются самими продавцами, которые удерживают их на высоком уровне. По его словам, именно поэтому многие удивляются тому, что ключевая ставка Банка России не оказывает заметного влияния на цены.
Он добавил, что продавцы ранее подняли цены до очень высоких значений и сейчас рынок лишь частично корректирует этот рост. Однако, как отметил Беляев, такую коррекцию нередко выдают за снижение инфляции, хотя с точки зрения политэкономии это временное явление, которое вскоре может прекратиться.
По его словам, в современной рыночной экономике цены определяются не только балансом спроса и предложения, но и стремлением продавцов к максимизации прибыли. Экономист считает, что именно этим объясняется рост цен в любых условиях – при укреплении или ослаблении доллара, изменении погоды или других внешних факторах, которые используются как оправдание для повышения стоимости товаров.
«Закупленные более дешевые товары за рубежом просто выльются в более высокие прибыли для тех, кто продает товары на внутреннем рынке. Вот туда и девается эта разница. Покупатели не почувствуют изменения цен и снижения курса доллара, а продавцы почувствуют еще как», – заключил эксперт.