Экономист Беляев объяснил, стоит ли ждать падения цен на яйца из-за перепроизводства

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В России не стоит ждать падения цен на яйца в результате их перепроизводства. Об этом «Татар-информу» сообщил экономист, финансовый аналитик Михаил Беляев.

Ранее сообщалось, что в России к концу лета 2025 года выпуск яиц достиг более 120% от внутреннего потребления. Иными словами, в стране возникло перепроизводство данного продукта.

«В глобальном смысле перепроизводство яиц никак не отразится на стоимости данного продукта», – сказал собеседник агентства.

По его мнению, производители яиц предпримут все необходимые меры, чтобы сдержать цены на яйца. Например, продукт могут отправить на длительное хранение.

«Да, сейчас мы видим, что в России снизились цены на определенные категории яиц, но, скорее всего, это те яйца, которые уже выжили все свои сроки. А на свежие яйца цены остались неизменными: как они стоили 120-130 рублей, так и стоят», - добавил спикер.

Также производители могут снизить производство яиц или найти им какое-либо применение, чтобы удержать цены на прежнем уровне, считает финансовый аналитик.

«Они (производители – прим. Т-и) могут даже эти яйца пустить на экспорт, но в любом случае, будут искать линии, куда смогут отправить свой переизбыток», – подчеркнул Беляев.