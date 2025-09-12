Экономист Холод спрогнозировал падение цен на красную икру до 50%

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В октябре-ноябре в России красная икра может подешеветь до 50%. Причина падения цен – сезонный фактор, сообщил «Татар-информу» бывший заместитель министра сельского хозяйства РФ, доктор экономических наук Леонид Холод.

«В России может подешеветь красная икра, поскольку близится к завершению пучина лосося. В этом году очень много рыбы подошло на нерест, и, соответственно, икры по природным причинам будет больше. Как следствие, цены начнут снижаться. Сейчас пока икра очень дорогая. В Подмосковье, к примеру, маленькая баночка стоит около 1,5 тыс. рублей, потом, может, будет 1 тыс. стоить. Но это произойдет к октябрю-ноябрю, поскольку сейчас пучина только завершается, также нужно время на то, чтобы этот товар транспортировать, посолить и так далее», – сказал собеседник агентства.

Холод подчеркнул, что в декабре ожидается вновь рост цен на этот товар из-за всплеска спроса перед Новым годом.

При этом падения цен на черную икру, по его словам, ждать не стоит, поскольку ее выращивают искусственным путем, и на ее стоимость не влияет природный фактор, в отличии от красной.