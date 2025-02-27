Экономист Беляев объяснил, для кого придумали самозапреты на кредиты
Кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев пояснил, для каких целей придумали самозапреты на кредиты. Россияне могут оформить их самостоятельно на портале Госуслуг с 1 марта.
«Самозапрет — это не как кодирование для алкоголиков, которые пытаются не выпить лишнюю рюмку. Это как раз для того, чтобы на вас не могли оформить кредит. Именно тут должно быть заграждение», – считает Беляев.
После того как пользователь Госуслуг подал заявление о самозапрете, информация будет отправлена в квалифицированные бюро кредитных историй. Банки и МФО обязаны будут проверять наличие запрета перед выдачей кредита. Если запрет установлен, они не смогут выдать заем.
Есть кредиты, на которые невозможно оформить самозапрет: ипотека, автокредиты и образовательные кредиты, выданные с господдержкой.
Снять этот самозапрет можно будет точно так же — через Госуслуги. Ограничение перестанет действовать через два дня – это «период охлаждения», чтобы люди могли принимать взвешенные решения. Оформлять и снимать самозапрет на выдачу кредитов можно неограниченное число раз.